Todo por un caballo: Madonna y Portugal se trenzan en dura pelea

Madonna protagonizó un ataque de furia en la Quinta Nova da Assunção, un palacete del siglo XIX que es propiedad del Ayuntamiento de Sintra, en Portugal.

Madonna, quien lleva un año y medio viviendo en el país ibérico, alquiló el recinto para rodar el videoclip de Indian Summer, el primer sencillo de su nuevo álbum, y el que ella describe como una especie de carta de amor a Portugal.

El drama surgió cuando Madonna decidió que quería meter un caballo dentro del hall del palacete, pero el equipo de producción le avisó que, al tratarse de un edificio protegido, la introducción del animal tendría que contar con el visto bueno del Ayuntamiento de Sintra, el que fue negado para proteger al antiguo inmueble.

La explicación fue que el lugar es parte del patrimonio protegido de la zona, y que su suelo de madera -que data del 1860 y que fueron cuidadosamente restaurados hace apenas tres años- podrían resultar dañados por el animal. Además se negaron por seguridad, ya que no podían garantizar que la estructura resistiese el peso combinado del equipo y los materiales de producción, las bailarinas y el equino.

Acorde a los testigos presenciales, Madonna entró en cólera, y no aceptó la negativa, exigiendo que los técnicos rectificaran.

Cuando le dijeron que no había nada más que hacer, la diva exigió hablar con el alcalde de la villa, Basilio Horta, pero éste no sólo respaldó el veredicto de su equipo, sino que dejó claro que no cedería ante la presión de la cantante.

"Madonna es una artista, pero el palacio es de todos, y no dejaremos que sea dañado", señaló Horta, agregando que "Hay cosas que el dinero no puede pagar".

Ya derechamente enfurecida, la cantante amenazó con llamar al primer ministro de Portugal, António Costa, para que dejara que el animal entrara en el palacete, algo que no se sabe si finalmente realizó o no ya que cuando tres policías locales se presentaron en el recinto para restaurar el orden, la diva dio su lucha por perdida, y terminaron el video sin el animal.

Pero este no fue el final del incidente, poco después el medio Correio da Manhã consiguió los SMS que Madonna intercambió con su agente mientras tuvo lugar el choque en Sintra.

En ellos Madonna habla de "ingratitud" de los lusos mientras el agente -presumiblemente Guy Oseary, el mánager que gestiona sus negocios desde 2005- intenta calmarla.

En el intercambio el agente -que se refiere a Madonna como "my queen", o "mi reina"- le dijo que intentó hablar con todo el mundo para resolver el conflicto, pero asumió que no pudo hacer nada al respecto.

Tras esto Madonna le respondió que: "¡Yo he dado tanto a este país y cuando pido que me hagan un simple favor -para mostrar Portugal al mundo, encima-, me responde con un 'no'! Todo esto es culpa tuya, porque fuiste tú quien me convenció para que me mudara aquí".

Las quejas de Madonna fueron como un balde de agua fría para los lusos, en particular por la serie de beneficios que ha tenido la diva en su paso por el país, algo impensable para sus propios habitantes.

Entre ellos la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, la recibió en su despacho para entregarle su permiso de residencia, aprobado de manera exprés por el Consejo de Ministros. En otra ocasión el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, la invitó al palacio municipal, donde se puso a disposición de la cantante para cualquier cosa que necesitara.

Además, cuando tuvo problemas respecto al estacionamiento de sus 15 autos cerca del palacete que alquiló el regidor le cedió el patio de un palacio cercano como párking particular por apenas 720 euros al mes, un precio irrisorio en pleno centro de la ciudad.

También muchos vecinos han relacionado la presencia de la cantante con la gentrificación de la capital y la dramática subida de los precios inmobiliarios.

En las redes sociales y los medios de comunicación se han desatado los comentarios en contra de la cantante, por su actitud soberbia, y respaldando la negativa de las autoridades a cumplir sus "caprichos".