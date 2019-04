Aumenta número de niños con nombres de la serie "Game of Thrones"

Cada vez más niños alemanes reciben los nombres de personajes de la exitosa serie "Juego de tronos" (Game of Thrones, GoT), dijo hoy a dpa en Hamburgo el investigador alemán aficionado de nombres Knud Bielefeld.

Uno de los nombres preferidos por los padres es justamente el nombre de "GoT" Jon. Desde 2006, Jon -es decir, sin H, como el héroe de la serie Jon Nieve- fue registrado en Alemania 365 veces como primer o segundo nombre.

El primer nombre de la prima y compañera de armas de Jon Arya fue elegido para 250 niños, mientras que el de Brandon (Stark) para 185. Su forma abreviada, Bran, la manera en la que suele ser llamado mayormente en la serie Brandon, fue registrada 20 veces.

Este investigador aficionado de la localidad alemana de Ahrensburg, cerca de Hamburgo, apoya su investigación en 610 fuentes distintas de 480 ciudades de Alemania, mayormente clínicas que atienden partos, pero también registros civiles. Sus registros comprenden alrededor de un cuarto de todos los bebés nacidos en Alemania.

También figuran en las actas de nacimiento alemanas nombres como Sansa (31), Dany (25), Daenerys (6) y Tyrion (6). "También me parece interesante el nombre Khaleesi, que aparece 16 veces en mi muestra", dijo Bielefeld. En realidad, Khaleesi no es un primer nombre en "Game of Thrones", sino un título. "Pero igual se lo ponen a los bebés", señaló.

Incluso para Bielefeld, que investiga nombres, los nombros de "GoT" son bastante extraños. "Por un lado, casi todos los nombres de la serie son creaciones, por lo que cuando se le da uno de estos nombres a un niño esto sólo puede ser atribuido a la serie. Por otra parte, los nombres de 'GoT' se parecen algo a los nombres que conocemos del inglés y por eso no nos resultan del todo raros", dijo. Esto hace que estos nombres "no suenen completamente fuera de lugar".

Sin embargo, a los nombres de "GoT" aún les falta para ingresar en el top ten de nombres alemanes. A modo de comparación: los nombres preferidos de los alemanes, Emma y Ben, fueron otorgados en los últimos 13 años decenas de miles de veces.