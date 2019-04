Rafael Correa: “Moreno ofreció entregar a Assange por apoyo financiero de EE.UU.”

15:03 “El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a (Julian) Assange”, escribió el ex Presidente en contra del actual Mandatario de Ecuador.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa criticó duramente la decisión de su sucesor, Lenin Moreno, de retirar el asilo al fundador de WikiLeaks, quien permanecía refugiado hace casi siete años en la embajada del país sudamericano en la capital británica.

El hecho cristalizó también la “ruptura definitiva” de Moreno con la herencia política de Correa, aunque era un tema bastante claro hace varios meses.

En entrevista con el medio La Tercera el exmandatario ecuatoriano (2007-2017) volvió a referirse a Lenin Moreno como un “traidor”, a quien además acusa de estar involucrado en un “caso de corrupción muy grave”.

Sobre el arresto de Assange por con venia del nuevo gobierno de Ecuador, expresó que si lo esperaba pero que "no de forma tan brutal" y señaló que "no creí que se iban a arriesgar a eso. Pero yo le explico por qué se arriesgaron. Yo lo vengo diciendo desde hace meses, Assange ya estaba condenado. Primero, porque Lenín Moreno ha traicionado todo, todo. Tiene una obsesión patológica, que todo lo que yo haya hecho él tiene que deshacerlo. Pero, además, hay pruebas, no son hipótesis. El 24 de mayo de 2017 él asume como Presidente y el 30 de mayo recibe a Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump, hoy preso por corrupto, y le ofrece entregar a Assange a cambio de ayuda financiera de EE.UU."

Correa agregó al respecto que "entonces, desde el inicio ya Moreno, que no es un tipo inmoral, sino amoral, el tipo no tiene moral, juega con todo, jugó con la vida de Assange, lo ofreció para obtener apoyo financiero y le resultó, porque firmó un acuerdo con el FMI y usted sabe que EE.UU. es el que aprueba o desaprueba eso. Luego eso lo ratificó con la visita de (el vicepresidente) Mike Pence el año pasado a Ecuador, donde se comprometió a aislar a Venezuela y a entregar a Assange. Y la gota que derramó el vaso, lo que ya descontroló a Moreno, es el caso de corrupción muy grave que él tiene, por el que se va a ir preso, el caso INA Papers".

Al respecto el ex Mandatario profundizó, indicando que "Es la empresa INA Investment Corporation, que abrió su familia en 2012, en un paraíso fiscal, en Belice, mientras era mi vicepresidente y yo luchaba contra los paraísos fiscales. Abrió la cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank, cerrado por lavado de dinero, en Panamá a nombre de INA Investment. Ahí está depositado dinero sucio, ha servido para lavar dinero y comprarse departamentos en el Mediterráneo, muebles de lujo, darse una vida de reyes. El escándalo se conocía a nivel regional y WikiLeaks lo publicó a nivel mundial".

Y sentenció que "Eso fue a finales de marzo. De ahí el tipo, repleto de odio y sed de venganza, quiso sacar a Assange".

Consultado sobre los dichos de Moreno, quien señaló que la medida era una decisión soberana, Correa replicó indicando que "O sea, es una decisión soberanamente idiota, soberanamente baja". Y agregó que "no me vengan con esos cuentos. La soberanía fue otorgarle el asilo a Assange. La institución del asilo, que es uno de los pilares de la civilización, es un principio fundamental, jamás entregar al asilado a aquellos que lo requieren, porque es traicionar la figura del asilo. Expresamente lo dice la Constitución, o sea que no me diga que es una decisión soberana. Es una traición, es rompimiento del derecho internacional, del fundamento mismo de la institución del asilo, atentado a los derechos humanos de Assange, ultraje a la soberanía ecuatoriana y claro rompimiento de la Constitución".

Sobre la decisión que él mismo tomara de otorgar el asilo al fundador de WikiLeaks, dijo que "Usted sabe que yo no conozco a Assange, jamás lo he visto. Una vez hablé con él por Skype, porque me hizo una entrevista para Russia Today antes de que fuera asilado. Pero cuando presenta su solicitud de asilo, él entra a la embajada en junio, y en agosto le otorgamos el asilo, porque nos pasamos casi dos meses estudiando el caso".

Recuerda además que "Lo requería la justicia sueca para interrogarlo, no estaba acusado de nada, no tenía ningún juicio, pero estudiamos el caso y había claro riesgo de derechos básicos, humanos de Assange. Pedía la extradición EE.UU., allá había un linchamiento mediático impresionante, no había la más mínima oportunidad de que tuviera un juicio justo y los halcones gringos querían juzgarlo con leyes que implicaban la pena de muerte".

En esa línea señaló que "Lo que se ha defendido aquí son los derechos fundamentales de Assange y por eso se le otorgó el asilo. No porque estemos de acuerdo con lo hecho por Assange, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, no estoy de acuerdo con todo lo que hace WikiLeaks".

Consultado sobre los esfuerzos del laborismo en Inglaterra para evitar la extradición de Assange a USA, señaló que "Molesta mucho la doble moral internacional. Por un instante imagínese si nosotros tuviéramos un refugiado siete años en una embajada en Quito, en Santiago, sin dejarlo salir. Ya nos hubieran hasta invadido y estaríamos ante la Corte Penal Internacional, porque aquí hacen lo que les da la gana. Por un instante imagine que Assange fuera un refugiado, pero no por haber develado crímenes de guerra de EE.UU., sino crímenes de guerra de Rusia o de China, ya le hubieran hecho hasta un monumento. Pero como reveló crímenes de guerra de EE.UU. no hay que darle salida, hay que aplastarlo, destrozarlo".

Y agregó sobre la primera ministra de Inglaterra que "May dijo que nadie está sobre la ley en Inglaterra, pero a Pinochet sí lo dejaron salir en 2000. Entonces no nos engañemos. Están cortando por lo más débil. Hay mucha hipocresía en todo esto".

Sobre la posibilidad de que se de un juicio justo en Estados Unidos señaló que "De ninguna manera, incluso ya ha habido una investigación secreta, eso se supo hace algunos meses. Yo creo que con Assange van a hacer un efecto de demostración para que a nadie más se le ocurra revelar los crímenes de guerra de EE.UU".

Puede ver el resto de la entrevista en este link: https://www.latercera.com/mundo/noticia/rafael-correa-expresidente-ecuador-moreno-ofrecio-entregar-assange-apoyo-financiero-ee-uu/613737/