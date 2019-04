45 días de cárcel para militar que pidió permiso para amamantar en Paraguay

Algo completamente inesperado vivió la teniente Carmen Quinteros Giménez, quien nunca se imaginó que llegaría a sufrir un presidio por pedir mejores condiciones para amamantar a su hijo.

Fue el año 2017 cuando inició unas demandas relacionadas al tema, en las que pidió cambios de horarios y salas adecuadas para mamás, con el objeto de poder alimentar adecuadamente a su bebé, pero esto fue interpretado como un desafío a las reglas militares.

En ese sentido a la oficialidad paraguaya poco les importó que Quinteros estuviera protegida por la Constitución del país, particularmente por una ley que vela por la maternidad en ese país así como por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Uno de los puntos que produjo la ira de las Fuerzas Militares se relacionaba con la guardia de 24 horas que cada tres días deben cumplir los miembros de la fuerza pública.

Al respecto la teniente Quinteros pidió dejar de hacerla porque su hijo depende de su leche materna, pero su requerimiento fue rechazado, situación que la obligó a recurrir a la justicia ordinaria.

Finalmente, cuando un juez ordenó que se le respeten las condiciones para alimentar a su bebé, la teniente ya había sido trasladada a una unidad militar donde las guardias pueden durar hasta 32 horas, algo claramente intepretable como una represalia.

La indignación social llegó a la televisión paraguaya, en donde los comandantes negaron acusaciones de machismo y discriminación, pero contradictoriamente acusaron a Quinteros por injurias y calumnias, y presentaron el caso a la justicia militar, la que evidentemente les dio la razón. Por este motivo la teniente Carmen Quinteros debe pagar 45 días de prisión por ir en contra la disciplina castrense.

La situación provocó la indignación tanto de grupos feministas como de partidos políticos, y fue revisada por la Corte Suprema de Justicia, la que, en vez de defender el derecho de una mamá a alimentar, ratificó la sanción impuesta.

“Los comandantes tenían la facultad de conceder esos permisos. Ninguno accedió. Pero el niño no deja de ser niño porque su mamá sea militar”, señaló Monaliza Muñoz, la fiscal del caso. Y agregó que “Es un derecho del niño, no solo de la madre, porque puede afectar a su salud. Ella no ha violado ningún reglamento, ha cumplido con todos los servicios, solo se trataba de adecuar su jornada laboral”.

En tanto el Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, señaló que “Hicimos las averiguaciones para saber cómo está el caso, pero los asesores jurídicos de la Presidencia me dicen que no está en nuestra atribución”, sostuvo.

De momento Carmen Quinteros llevará su situación a la justicia internacional, y cumplirá los 45 días de prisión en su casa.