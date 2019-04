Confirman muerte de Alan García tras ser detenido por la policía peruana por caso de corrupción

13:58 El ex mandatario cometió un intento de suicidio en su domicilio y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, donde finalmente perdió la vida.

Medios peruanos habrían confirmado la muerte del ex presidente de Perú, Alan García, quien se disparó con un arma de fuego durante esta jornada cuando iba a ser detenido por la policía peruan, debido a su vinculación con el caso de corrupción Odebrecht.

De acuerdo a lo informado por medios de ese país, García al ver que los oficiales ingresaban a su vivienda, se encerró en una habitación, tras hablar con su abogados, y se disparó.

El ex mandatario fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores, ubicado a tan solo 600 metros de su domicilio, recinto en el que fuer intervenido, pero en definitiva perdió la vida.

Durante la mañana el abogado del ex jefe de Estado, Erasmo Reyna, afirmó que la detención de su representado era una injusticia, y confirmó que él se auto infirió la herida con un arma de fuego.

Ayer martes, García vía Twitter había negado estar vinculado al caso de corrupción Odebrecht, sentenciando que “como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza sólo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”.

En su momento la ministra de Salud de Perú, señaló que el ex mandatario estaba siendo intervenido por un equipo de al menos 27 profesionales debido a la herida auto-inflingida en el cráneo, con entrada y salida de bala, la que le produjo a García tres paros cardio respiratorios y en definitiva la muerte.

El actual presidente del Perú, Martín Vizcarra envió sus condolencias a la familia del ex mandatario vía Twitter.