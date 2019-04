Alan García en su última entrevista: "Creo en mi país"

La noche del martes, el ex presidente Alan García fue entrevistado para conocer su posición frente a la detención preliminar prevista para este miércoles, horas antes de que el exmandatario se diera un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte.

Sin conocer el alcance de su pregunta, el periodista Carlos Villarreal del medio de comunicación peruano RPP, le preguntó si estaba "consciente" de que esa entrevista podía ser la última que diera... "en libertad". A lo que García respondió: Muchas veces he escuchado eso y nunca se ha cumplido.

El ex mandatario era investigado por colusión agravada y lavado de activos, en el marco de la investigación por casos de corrupción de Odebrecht.

En noviembre del año pasado, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción aceptó el pedido del Ministerio Público y dictó el impedimento de salida del país contra Alan García por un lapso de seis meses. En ese momento pidió asilo en la embajada de Uruguay, pero no le fue otorgado.

Al respecto, el político dijo en la entrevista de ayer, que ninguna "delación o indicio me ha mostrado culpable de nada" y aseguró no "tener miedo de eso".

"No hay nada que me vincule y eso llena de odio a mis adversarios", precisó

No obstante, sí había dejado claro que por las acusaciones no "se priva a una persona de libertad, ni siquiera de manera de preliminar", como se esperaba que lo detuvieran la mañana de este miércoles.

Ante la pregunta de si no tomaría alguna acción para no enfrentar la justicia, García contestó: "No no no, yo no eludo enfrentar a la justicia..."

"Si la patria llega a convencerse que tengo algo que pagar, pues es la patria. Yo confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida, creo en la muerte", indicó. Sin embargo, hoy falleció.

García reiteró que desestimaba una posible aprehensión. "Creo en mi país y estoy convencido de que no habrán estas detenciones".