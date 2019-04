[VIDEO] Pastor instó a jóvenes a escupirlo, abofetearlo y cortarlo con un cuchillo de carne por "lección de Pascua"

La iglesia de Ohio ya emitió una disculpa ante su comunidad por la polémica "lección de Pascua" sobre la crucifixión de Cristo que realizó Jaddeus Dempsey, un joven pastor de Impact City Church, ubicada en la ciudad de Pataskala, en dicho estado norteamericano.

Al respecto el pastor de la misma iglesia, Justin Ross, señaló que “De ninguna manera aprobamos que los estudiantes o cualquier otra persona deban escupir a alguien, deben abofetearlos o usar un arma para lastimar a otra persona”.

Dempsey había usado la Semana Santa para dirigir una ilustración gráfica del sufrimiento de Cristo en la crucifixión, la que fue registrada por los celulares de los estudiantes involucrados.

En los registros se aprecia como Dempsey invita a los adolescentes a escupirle en su cara, prometiendo no tener repercusiones. Incluso un estudiante consulta: “¿Puedo hacerlo de nuevo?” Cuando regresa a la parte posterior de la línea, mientras que otro estudiante declara: “Eso es suficiente”.

Pero esto no termina ahí y Dempsey avanza en su desafío señalando que “Si hay alguien aquí que quisiera abofetearme, puedes hacerlo sin ninguna repercusión”.

Ante el curioso llamado algunos estudiantes retrocedieron incrédulos, pero otros aceptaron el llamado e incluso un estudiante lo abofeteó bruscamente, con una mano abierta, tras esto otros estudiantes gritaron “No”, e incluso un adolescente se negó, “No estoy haciendo eso”.

Dempsey finalmente fue abofeteado varias veces, lo que provocó que algunos estudiantes exclamaran “Es suficiente, es suficiente”.

Pero no fue suficiente y Dempsey se desnudo el torso, sacó un cuchillo de carne, y se ofreció a a que los estudiantes lo cortaran, ante lo que un estudiante aceptó el desafío y cortó al pastor, causando que sangrara.

El hecho estaba siendo transmitido en vivo en las redes sociales de algunos de los alumnos, por lo que una pareja de padres se apresuró a ir a la iglesia para buscar a su hijo después de que otro padre fuera llamado para advertirles. Uno de los vídeos publicados mostraba a alguien dándole el cuchillo a su hijo.

Al respecto el padre en cuestión dijo que “Estaba molesto”, que señaló que su hijo “Pensó que estaba en problemas, y le expliqué: ‘No estoy molesto contigo. Solo quiero que sepas que las cosas que sucedieron hoy aquí no estaban bien”. Posteriormente llamaron a la policía pero determinaron que no se había cometido un delito.

Ross, el pastor principal de la iglesia en Ohio, indicó que lo que se buscaba era expresar cuánto sufrió Jesús “Él eligió permitir que eso suceda … Él eligió permitirles que lo escupan, lo golpeen y lo crucifiquen para poder pagar la deuda que llamamos pecado”.

Y también señaló que “Existimos para crear un entorno seguro y predecible para que los estudiantes vengan, se conecten con sus amigos y se acerquen más a Dios”, dijo. “Hoy hemos fallado en crear ese ambiente seguro y predecible. Queremos hacerlo mejor”.

Curiosamente Ross se encontraba en la habitación durante el incidente, y fue consultado por la prensa porqué no intervino antes, ante lo que respondió que “Eso es algo en lo que estoy pensando mucho ahora”, y devolvió la pregunta “¿Qué podríamos haber hecho para manejar mejor la situación?”

En tanto Dempsey admitió que la lección fue de mal gusto y que “Crucé la línea y fue exagerada” agregando que “Simplemente no era apropiado y estaba en mal juicio”, agregó.

El pastor juvenil también pidió disculpas, señalando que “Lo siento mucho por tergiversar a la comunidad, a la iglesia, a los padres y a los estudiantes, a cualquier persona a quien lastime. Esta no fue mi intención. Mi intención era simplemente mostrarles cuánto los ama Jesús y que los amo como líder estudiantil durante casi cuatro años. Esta noche fue una anomalía y normalmente no es lo que sucede. Una vez más, lamento profundamente el dolor que he causado”.