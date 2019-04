Madre acusó que una circuncisión mal realizada hizo que su hijo se suicidara

Ayer "Sepan que me fui pacíficamente y ahora estoy en un estado de paz que era imposible después de esta mutilación. Morí en 2015, no ahora", señaló el joven en su carta de despedida, aludiendo a la fecha de su operación.

Lesley Roberts se sorprendió al leer la carta de despedida de su hijo, Alex Hardy, un correo electrónico que había sido programado para llegar 12 horas después de que él se suicidara.

Pero una hora antes de que el mail llegara, la desconcertada madre abrió la puerta de su casa a un policía, quien le comunicó que su hijo estaba muerto.

Alex, de 23 años, no tenía antecedentes de una enfermedad mental, y por lo mismo Lesley no podía entender por qué habría querido quitarse la vida, hasta que leyó el correo electrónico del joven, en el que explicó cómo el prepucio de su pene había sido retirado quirúrgicamente dos años antes en circunstancias complejas.

Alex nunca le mencionó esto a su familia o amigos. De hecho, Lesley ni siquiera sabía que su hijo había sido circuncidado.

El joven había postergado su ingreso a la universidad y se fue a vivir en Canadá, dónde residió cinco años hasta el momento de su suicidio.

"Tuve problemas con un prepucio apretado", escribió en su último correo electrónico. "Desde mi adolescencia me creó problemas de alcoba, ya que significaba que mi prepucio no se retraía sobre el glande como estaba previsto, lo que causó algunos momentos incómodos".

El nombre médico para esta situación se llama fimosis, e implica que el prepucio esta demasiado apretado para retirarse del glande. Esto es algo común en los niños en sus primeros años de vida, pero a medida que crecen el prepucio generalmente comienza a separarse de la cabeza del pene.

De hecho la fimosis no siempre causa problemas, pero si lo hace, las complicaciones pueden incluir dificultad para orinar y dolor durante las relaciones sexuales. En general en estos casos se aconsejan esteroides tópicos y técnicas de estiramiento, y la circuncisión como último recurso.

Por este motivo el 2015 Alex consultó a un médico en Canadá quien "inmediatamente sugirió la circuncisión", según escribió, y agregó que "Le pregunté sobre el estiramiento y él me mintió por completo y dijo que a mí eso no me funcionaría".

Alex señaló que "En gran parte confiaba porque sentí que él era el experto que mejor conocía el tema, así que con cierto escepticismo lo acepté".

El médico en cuestión ha recibido múltiples críticas, incluso una paciente dijo que no había podido trabajar desde que se sometió a una cirugía por problemas renales y que había "destruido" su calidad de vida: "Soy madre de tres niños pequeños que todos los días temen que vaya a morir cuando me ven sufriendo con tanto dolor", escribió la mujer.

Otras personas señalaron que era "peligrosamente incompetente", y otro paciente indicó sobre un procedimiento en el que participó dicho doctor que "Me dejaron un instrumento quirúrgico en la vejiga, pero solo me avisaron tres meses después. ¡Huye antes de que salgas lastimado!".

Lamentablemente Alex no pudo investigar al urólogo (o la circuncisión) correctamente porque su computadora portátil estaba dañada al momento de decidir ir al médico a revisar esta situación que lo aquejaba.

De hecho, indicó que había intentado investigar el tema en una sala de computación pública, pero se sentía incómodo. También sentía que era un tema "demasiado tabú" para discutirlo con amigos.

Finalmente accedió a practicarse lo que, él creía, que sería un procedimiento menor y a la edad de 21 años se realizó la circuncisión.

Al respecto Alex escribió que "Pronto se hizo evidente que lo que acababa de suceder era una catástrofe" y añadió una declaración pública mucho más larga en la que explicó, con gran detalle, los problemas y dolores físicos que había sufrido después de ser circuncidado, los que finalmente le llevaron a tomar la decisión de suicidarse.