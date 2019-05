Guaidó llama a realizar nuevas movilizaciones en Venezuela este miércoles

Con el objetivo de continuar con la denominada “Operación Libertad”, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó hizo un llamado a participar de manifestaciones este miércoles, contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones”, dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales.

“Hemos visto que la presión, que la protesta, genera resultados. Nos escuchan en las Fuerzas Armadas”, expresó Guaidó, agregando que van a reconocer “el esfuerzo y sacrificio” de los militares que le ayuden “en la recuperación de Venezuela”.

Aún así, Guaidó reconoce que deben ser más, que deben continuar con la presión, para “lograr el cambio en Venezuela”.

Finalmente, llamó a ir a las calles este 1 de mayo para manifestarse de manera pacífica “en contra de un tirano que se encierra por miedo a darle la cara nuestra gente”.

Hoy en la mañana Guaidó escribió en su cuenta de Twitter "¡Buenos días! Hoy continuamos, estos son los puntos de la concentración el día de hoy en Caracas. Seguimos con más fuerza que nunca Venezuela. #VamosConTodo"