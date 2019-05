Assange es condenado a 50 semanas de prisión por haber buscado asilo en embajada de Ecuador

Julian Assange fue condenado en un tribunal londinense a 50 semanas de cárcel debido a que habría violado el régimen de libertad condicional en el que se encontraba cuando pidió asilo en la Embajada de Ecuador en la capital británica.

La condena ha sido altamente criticada debido justamente a la no consideración de la petición humanitaria de asilo, pero el fundador de Wikileaks tiene un desafío aún mayor todavía, ya que mañana se realizará otra vista judicial en la que se decidirá si se le extradita a Estados Unidos, donde se le podría acusar de cargos mucho más graves.

Cabe recordar que fue hace siete años, el 2012, cuando Ecuador concedió el asilo en su Embajada en Londres al periodista, esto con el objeto de evitar ser extraditado a Suecia, país en que se le acusaba de violación, aunque este caso está paralizado desde entonces.

Assange señaló, mediante una carta leída ante el tribunal por su abogado, Mark Summers que "Me disculpo sin reservas ante quienes consideran que les he faltado al respecto por el modo en el que he gestionado mi caso" y agregó que "Estaba luchando contra unas circunstancias terroríficas. En aquel momento hice lo que pensé que era mejor".

Summers añadió que Assange temía, en ese 2012, ser extraditado de Suecia a Estados Unidos y en consecuencia a la prisión de Guantánamo, en Cuba, esto en particular por haber revelado información respecto a crímenes de guerra cometidos por la potencia mundial en Irak.

Assange fue sacado de de la embajada de Ecuador a la fuerza por la policía británica el pasado día 11 de abril con la autorización de Quito.