Falleció Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca

Peter Mayhew, actor reconocido por su rol como Chewbacca en la saga de películas 'Star Wars', falleció rodeado de su familia, en su casa al norte de Texas, como comunicaron los mismos parientes.

Mayhew falleció el 30 de abril a los 74 años, pero se anunció recién durante esta jornada, a través de su cuenta oficial de Twitter.

El actor había realizado una cirugía para mejorar su movilidad, pero tras ella su salud no mejoró.

A través de un comunicado de prensa la familia de Mayhew señaló que "Luchó para dejar la silla de ruedas y poder ponerse de pie para interpretar a Chewbacca una vez más en Star Wars: The Force Awakens. También fue consultor en The Last Jedi en un esfuerzo para enseñarle a su sucesor. Puso su corazón y alma en el papel, y eso se mostró en cada escena de las películas".

Igualmente señalaron que durante sus últimos años de vida el actor creo la Fundación Peter Mayhew, con la que brindaba ayudas a personas en crisis.

En lo que respecta al célebre personaje, y tras casi 40 años, Mayhew cedió su papel al jugador de baloncesto finlandés, Joonas Suotamo, quien consiguió el papel tras ver un anuncio en Facebook, decidiendo viajar a Londres para presentarse a la audición.