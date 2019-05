Peligro en Buenos Aires: Detienen a hombre armado que intentó entrar a la Casa Rosada

Días de inseguridad se viven en Buenos Aires, tras la muerte del diputado Héctor Olivares que fue baleado a metros del Congreso argentino, esta mañana un hombre armado intentó entrar a la Casa Rosada.

Según informa Clarín , mientras el Presidente Mauricio Macri estaba reunido con sus colaboradores, un hombre intentó entrar con un revólver con el objetivo de pedir una audiencia con el mandatario. Ante la negativa, arrojó una caja con el arma y salió corriendo, en una insólita secuencia que reaviva una vez más la polémica en torno a la seguridad presidencial.

El hecho ocurrió esta mañana, cerca de las 10, cuando Francisco Muñiz, de 36 años y oriundo de General Pinto, dijo tener una reunión con Macri.La versión del hombre fue rápidamente desbaratada por los efectivos, que lo invitaron a retirarse. Ante la negativa, Muñiz aceleró el paso, dejó una caja con el arma y atravesó la reja perimetral, rumbo a la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Sorprendidos, y todavía sin saber qué había dentro de la caja, los efectivos persiguieron al individuo y lograron detenerlo a los pocos metros, en la boca del metro de la estación Plaza de Mayo de la línea A.

Una vez que llegó personal especializado, determinó que no se trataba de un artefacto explosivo: era un revólver Magnum calibre 44 Taurus. Además, comprobaron que no estaba preparada para disparar: no tenía balas.

El episodio rememora lo que sucedió dos años atrás cuando un hombre intentó entrar a la Casa Rosada en plena madrugada y rompió el portón con su coche.

Luego, se determinó que tenía problemas psiquiátricos. Pero las impactantes imágenes que se filtraron pusieron en el centro de la escena la preocupación por la seguridad presidencial, lo que generó cambios en el acceso a la Casa Rosada, y la colocación de pilotes en el perímetro.

Aunque todavía no se conoce qué motivo al hombre, los investigadores analizan un dato: al parecer, es el mismo dirigente que en 2017 fue candidato a Consejo Escolar suplente de Cambiemos en la localidad de General Pinto.

Horas después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó que tras ser detenido, Muñiz dijo que "quería llamar la atención, porque había pedido entrevistas" con el jefe de Estado y no había tenido éxito.