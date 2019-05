Víctimas de los misteriosos "asesinatos de la ballesta" habrían integrado una secta esotérica

El extraño hecho ocurrido en Alemania ha dejado ya cinco muertos, cuatro mujeres y un hombre, cuyos cuerpos fueron descubierto llenos de flechas de ballesta.

Acorde a lo reportado por el medio Emol el sujeto aparentemente habría sido el gurú dominador de una secta esotérica en la que también participaban las otras víctimas asesinadas.

El cinematográfio caso incluye sospechas de manipulación sexual, esoterismo medieval y un pacto para suicidarse, pero todavía hay muchas interrogantes que los investigadores del mismo no han logrado dilucidar.

Los cuerpos de las 5 víctimas fueron encontrados en dos lugares distintos, en el norte y el sur de Alemania, la policía encontró primero el cuerpo del hombre y de dos mujeres, Kerstin E. y Farina C., en la habitación de un hotel en Passau (Baviera). Los tres habían llegado la víspera. Las otras dos víctimas, Gertrud C. y Carina U., fueron halladas en el departamento de Farina C., a más de 600 kilómetros al norte, en la localidad de Gifhorn, en Baja Sajonia.

El sujeto, identificado como Torsten WW, de 53 años, acorde a la prensa local, se habría comportado como un gurú tiránico para controlar a las cuatro mujeres y "Los investigadores sospechan que todos eran miembros de algún tipo de grupo sexual focalizado en la Edad Media. Torsten W. podría haber sido su gurú", y el medio alemán Bild señala que el hombre estuvo "en relación con varias mujeres que controlaba como un amo".

Torsten se destacaba por tener una larga barba blanca, y era dueño de tienda de productos medievales en Renania Palatinado (oeste) llamada "Milites Conductius". Además organizaba por las noches sesiones de combate con espadas y se había tatuado símbolos alquimistas, un movimiento esotérico de la Edad Media.

En tanto Carina U., una de las mujeres y de tan solo 19 años, era depresiva y cortó la relación con sus padres bajo la influencia de Torsten W., contaron sus padres a la cadena RTL. Ambos se conocieron durante entrenamientos de deportes de combate. Su madre recuerda que "solo hablaba de Torsten" mientras su padre asegura que todavía no entiende "que alguien pueda manipular así a una persona entre cuatro y seis semanas" porque su hija antes era "feliz".

De momento la teoría con mayor fuerza que tienen los investigadores apuntan a un pacto entre las víctimas para suicidarse, aunque las razones todavía no están claras. Torsten W. y Kerstin E., que vivían en pareja, murieron ambos por una flecha en el corazón, y ya muertos recibieron otras más en el cuerpo, lanzadas probablemente por la tercera víctima, Farina C., una mujer de 30 años que luego se habría suicidado disparándose ella misma una flecha en el cuello.

"No hay indicios de que hubiera una pelea entre las personas presentes" en la habitación del hotel, señaló la policía y de momento la autopsia todavía no determinó las causas de la muerte de los dos mujeres del departamento, Carina U. y Gertrud C., que no tienen "ningún signo de violencia externa".