[VIDEO] Arnold Schwarzenegger recibió patada voladora en evento deportivo en Sudáfrica

Este sábado, en un evento deportivo en Sudáfrica, el actor y fisicoculturista, Arnold Schwarzenegger se encontraba saludando a sus fans cuando, desde la espalda, recibió una patada voladora.

El desconocido agresor fue inmediatamente reducido por los guardias de seguridad que acompañaban a Schwarzenegger mientras gritaba desesperadamente "ayúdame, necesito un Lamborghini".

A través de su cuenta de Twitter, el actor agradeció a sus seguidores y señaló que "no hay de qué preocuparse" y agregó que "solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el videocomo todo ustedes. Sólo me alegro de que el idiota no interrumpiera mi Snapchat".