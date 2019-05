[VIRAL] Influencer se quiebra tras ser incapaz de vender 36 poleras entre sus 2,6 millones de seguidores

Arii, influencer estadounidense de tan solo 18 años, se ha convertido en un verdadero viral, ya que pese a tener más de 2,6 millones de seguidores en la red social de Instagram no logró vender entre ellos 36 camisetas, un hecho que la desmoronó emocionalmente y la llevó a escribir un triste mensaje que ha sido replicado hasta el cansancio.

La joven partió diciendo "Hola, me rompe el corazón tener que escribir este post", en una publicación que, por cierto, ha desaparecido de su perfil después de convertirse en viral.

Y continuó señalando “Como todos saben, he lanzado mi propia marca. He puesto todo mi corazón en esto. Para la sesión de fotos he tenido que traer de fuera a un fotógrafo y un maquillador, lo he tenido que planear con semanas de antelación y he tenido la suerte de contar con amigas que han posado para mí. Arrendé un estudio fotográfico enorme para ese día para que pudiera contar con el mayor número de fotos y vídeos promocionales”, y agregó “Sin embargo, la compañía con la que estaba trabajando se basa en lo conseguido en tu primera venta tras el lanzamiento. Para poder enviar las órdenes y hacer mis productos, incluso para poder seguir trabajando con ellos, tenía que vender al menos 36 piezas, y estaba recibiendo tan buena retroalimentación de gente que estaba amando lo que veía y que iba a comprar…”

Y tras este punto comienza a desmoronarse la joven señalando que “Sabía que iba a ser duro vender el mínimo (ahora sé que soy súper irrelevante), mantuvo su palabra así que la empresa no va a poder atender los pedidos de la gente que sí que hizo alguna compra y me rompe el corazón" y agregó de inmediato que "No se preocupen, los que compraron tendrán su dinero de regreso”.

A continuación se lanzó contra otros influencers, supuestamente amigos, quienes tampoco la ayudaron “Esto me rompe el corazón. Envié paquetes de PR (relaciones públicas) a mis amigos, y ni siquiera recibí comentarios. Sé que la gente está ocupada y no puedo ser la prioridad número uno, y se que parezco rencorosa, pero yo he apoyado la música o todo lo que me han pedido de todo el mundo y ni siquiera me lo han podido devolver", asegura, aunque rápidamente afirma que "Esto no es el final de mi marca, sólo es un bache".

El "dramático" caso ha servido para generar un amplio debate sobre la necesidad de generar y construir redes sociales basadas en seguidores obtenidos de forma orgánica, y por lo mismo, hasta se ha empezado a hablar de un posible reventón de la "burbuja" de los influencers.