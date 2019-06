Papa pidió perdón al pueblo gitano por el maltrato histórico en su contra

El papa Francisco habló sobre "la discriminación, segregación y maltrato" que ha sufrido el pueblo gitano, y que incluye al mundo cristiano, durante siglos en europa y el mundo, motivo por el que les pidió disculpas durante su viaje pastoral a Rumania.

Las declaraciones las dio particularmente cuando visitaba la ciudad transilvana de Blaj (centro) y en la periferia de la urbe se reunió con gente perteneciente al pueblo gitano, el que representa al menos al 3 por ciento de la sociedad rumana y que vive a menudo estigmatizado y marginado.

En la ocasión señaló que "Llevo un peso en el corazón. Es el peso de las discriminaciones, de las segregaciones y de los maltratos que han sufrido vuestras comunidades. La historia nos dice que también los cristianos, también los católicos, no son ajenos a tanto mal".

Y agregó que "Quisiera pedir perdón por esto. Pido perdón en nombre de la Iglesia al Señor y a vosotros por todo lo que a lo largo de la historia os hemos discriminado, maltratado o mirado de forma equivocada, con la mirada de Caín y no con la de Abel".

También confesó que "no fuimos capaces de reconoceros, valoraros y defenderos en vuestra singularidad" y que "A Caín no le importa su hermano. La indiferencia es la que alimenta los prejuicios y fomenta los rencores ¡Cuántas veces juzgamos de modo temerario, con palabras que hieren, con actitudes que siembran odio y crean distancias!".

Y remató asegurando que "cuando alguien es postergado la familia humana no camina, no somos en el fondo cristianos, ni siquiera humanos, si no sabemos ver a la persona antes que sus acciones, antes que nuestros juicios y prejuicios".