Mandatario mexicano venderá avión presidencial para financiar plan migratorio

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó durante esta jornada que venderá el avión presidencial para financiar el plan migratorio del país, esto en el contexto -por un lado- de la recepción de numerosas caravanas de desplazados, provenientes de Centro América, y por el otro de la presión del gobierno de Donald Trump.

Acorde al mandatario, quién le pidió a la ONU realizar dos gestiones de avalúo, el valor de la aeronave estaría en un mínimo de 150 millones de dólares, “y de ahí para arriba”. En la misma conferencia, además, indicó que hay presupuesto para el plan derivado del combate a la corrupción y las medidas de austeridad en la administración pública.

El Presidente y representante de la colectividad "Morena", indicó que el presupuesto para el plan de migración "Saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el apóstol de la igualdad, el que buscaba que se moderara la indigencia y la opulencia. Entonces sí tenemos presupuesto”.

Además señaló que Naciones Unidas acompaña al gobierno mexicano en el proceso de venta de esa aeronave y de otros 70 aviones y helicópteros más.

En esa línea señaló que “Tenemos presupuesto para el plan. Los seres humanos debemos de pensar que en donde come uno, deben de comer cien, mil, un millón de seres humanos. Tenemos presupuesto porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de austeridad republicana”, insistió.

El Presidente se expresó también respecto a la compleja situación que viven con Estados Unidos y el reciente acuerdo alcanzado con la Casa Blanca, señalando que fue un buen acuerdo el alcanzado el viernes. Además reafirmó la sólida posición económica del país, indicando que "la moneda que más se ha apreciado en los últimos días es nuestro peso" el que está a 19.11 por dólar.

En ese contexto pidió al pueblo de México meditar respecto a “cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis. Nada más del lunes al día de hoy, cuánto hemos ganado, porque vamos bien. Desde luego todos estos temas son polémicos y la Cuarta Transformación significa garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica”.

Y agregó que “No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos y aceptamos el desafío, el reto de acreditar una vía distinta, humana, eficaz, la vía mexicana, para enfrentar el fenómeno migratorio. Y vamos a triunfar".

Finalmente le pidió a la población del país Azteca que “actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero. Nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero. Quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuanto tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo (...) Esto es muy importante, porque el conservadurismo siempre apuesta a eso. Nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes”, afirmó.