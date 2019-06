Mujer aseguró que Donald Trump la violó en una tienda

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una acusación de violación por parte de la escritora E. Jean Carroll. En un artículo de portada en el New York Magazine, la mujer relató que el incidente sucedió en un negocio de Manhattan, el Bergdorf Goodman, a fines de 1995 o principios de 1996.

Carroll escribió que Trump la atacó en un vestidor de la tienda después de que le pidiera consejo sobre un regalo para comprar a una amiga. Seleccionó un “traje transparente de encaje de color lila gris” y le pidió que lo modelara para él. Cuando llegaron al camerino, Trump se abalanzó sobre ella. “Tomó mis brazos y me empujó contra la pared… me sostuvo contra la pared con su hombro y me metió la mano debajo de mi vestido de abrigo y tiró de mis medias”, escribió Carroll en el artículo. Trump siguió, se desabrochó el pantalón y la penetró “hasta la mitad, o completamente, no estoy segura, dentro de mí”. La escritora dijo que logró finalmente zafar y huyó corriendo del vestidor.

La Casa Blanca ha respondido a la cuenta de la revista con una desmentida total. En un comunicado dijo que “esta es una historia completamente falsa y poco realista que surge 25 años después del supuesto suceso. Fue creada simplemente para hacer que el presidente (que está en campaña electoral) se vea mal”.

Carroll ha agregado así su nombre a una larga lista de mujeres que se han presentado para acusar públicamente a Trump de agresiones sexuales. En su propio artículo, la escritora enumeró a 15 de estas víctimas: Jessica Leeds, Kristin Anderson, Jill Harth, Cathy Heller, Templo Taggart McDowell, Karena Virginia, Melinda McGillivray, Rachel Crooks, Natasha Stoynoff, Jessica Drake, Ninni Laaksonen, Summer Zervos, Juliet Huddy, Alva Johnson y Cassandra Searles. En todos los casos, Trump y sus consejeros dijeron que era todo falso.