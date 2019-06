Iba a su despedida de soltera y dos motochorros la desfiguraron

El viernes a la noche Fátima Reta iba a su propia despedida de soltera, pero terminó en un hospital. Dos motochorros la sorprendieron cuando esperaba el colectivo en la ciudad de Córdoba y la atacaron con brutalidad para robarle el celular.

La joven estaba hablando con su mamá sobre los preparativos para el casamiento en el momento en que aparecieron los dos sujetos en una moto.

En la distracción, no vio a los ladrones hasta que los tuvo encima. "Un chico se me apareció de frente, me agarró de los pelos, me tiró y di la cara contra el piso. Ahí me quebró los dos dientes de adelante, quería incorporarme y me salía sangre. No me dio tiempo de nada que me agarró de los pelos de nuevo y me lanzó otra vez a la calle", relató la víctima a Cadena 3.

El objetivo de los delincuentes era el teléfono que la chica tenía guardado en un bolsillo cerrado con cierre. Los ladrones se pusieron cada vez más agresivos ante la dificultad para quitarle el celular.

No me avivé de dárselo, pero pensaba: '¿Por qué tengo que darles mis cosas si me salió plata? También me pegaron trompadas en la cara", agregó. La fiesta con sus amigas a la que pensaba asistir esa noche para celebrar su último día de soltera se canceló. En cambio tuvo que ir al hospital por la rotura de sus dientes y una inflamación en la vértebra.

Los motochorros escaparon cuando un auto que pasaba por el lugar frenó para ayudar a la joven y por el momento siguen prófugos. Fátima tiene su fecha de casamiento prevista para el próximo 26 de julio.