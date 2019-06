El príncipe William dijo que "no tendría el menor problema" si no de sus hijos fuera gay

El príncipe William de Inglaterra aseguró que no tendría problema si uno de sus hijos fuera homosexual, aunque confesó que sí le preocuparía la reacción del público.

El hijo de Diana de Gales hizo ese comentario hoy durante una actividad en Londres con una organización que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar o que viven en ambientes hostiles.

Fue ahí que uno de los participantes en la discusión en el Albert Kennedy Trust le preguntó: "Si tu hijo un día en el futuro te dijera: 'Oh soy, oh soy lesbiana' o lo que fuera, ¿cómo reaccionarías?". A lo que William respondió que "obviamente no tendría el menor problema".

El padre de tres hijos, junto a Kate Middleton, dijo: "Me preocupa no porque ellos sean gay. Me preocupa cómo todos los demás reaccionarán y lo percibirán, y ellos sufrirían esa presión".