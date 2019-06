Habrían expulsado a mujer británica de un avión por vestir "muy escotada"

Harriet Osborne, ciudadana británica de 31 años, realizó una peculiar denuncia, indicando que habría sido obligada a bajarse de un vuelo que abordó en Málaga, España, y que tenía por destino el Reino Unido.

La medida, según su versión, se debería a que estaba vestida con una blusa "demasiado escotada y con transparencias", motivo por el que una tripulante le indicó que su ropa no calzaba con los códigos para viajar en la aerolínea Easy Jet, por lo que debería cubrirse, argumentando que había niños presentes.

La situación fue reportada por el medio inglés The Sun, y Osborne le señaló al periódico que si bien no llevaba sujetador, sí estaba utilizando un cubrepezones. Además indicó que obedeció a la azafata y fue a buscar un suéter de una amiga con la que iba acompañada, pero esto no fue suficiente ya que, al volver a su asiento el personal de vuelo le solicitó que abandonara el avión.

Finalmente tanto la joven como su amiga bajaron del avión y tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto, donde denunciaron el incidente a agentes de la Policía española.

Acorde al medio brtiánico habrían sido los pasajeros quienes reclamaron por el escote de Osborne, lo que culminó en su expulsión del avión.