[VIDEO] Familia protagonizó brutal pelea en parque de Disney

16:18 Hecho ocurrió el domingo en ToonTown, sección dedicada a la vida de Mickey Mouse y no tardó en convertirse en viral.

El hecho se viralizó el pasado domingo en una grabación donde se ve a un hombre de color (camiseta roja y tenis discretos) de más de 1.80 que, sin importarle la presencia de niños y familias.

La escena comenzó en medio de ToonTown, sección del parque dedicada a la vida de Mickey Mouse, cuando de pronto lo que pareció ser una discusión terminó en una pelea.

Aunque muchos de los insultos resultaron inaudibles, en un momento se escuchó al protagonista gritarle a una mujer de blanco: "No le faltes el respeto a mi hija… no me importa nada"

Otro sujeto de color, vestido de blanco y que acompañaba a la mujer, intentó detener la pelea sin éxito, mientras que una joven de playera café se acercó a la discusión y el individuo de blanco le obsequió un puñetazo en la cara. Ella también respondió con agresión física y después dirigió los puñetazos a la mujer de blanco que había comenzado la discusión.

La policía de Anaheim, ciudad de California en donde se encuentra el parque, continúa las investigaciones y sigue solicitando todos los videos a las personas que filmaron la pelea. La recopilación obedece únicamente a un protocolo rígido de investigación, aclararon los honrados agentes.

Disneyland, por su parte, tampoco se quedó callada: "Cualquier tipo de violencia es inexcusable y no será tolerada", expresó en un comunicado la respetable y para nada racista empresa.