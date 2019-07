Niña de 11 años denunció que su iPhone 6 explotó de la nada

El hecho ocurrió en California, Estados Unidos, cuando Kayla Ramos, de 11 años vio que estaban saliendo chispas desde su iPhone 6, ante lo que tiro el teléfono a su cama, en donde explotó quemando parte de la misma.

La menor, que aseguró que solo usaba el dispositivo para jugar y ver videos de Youtube dijo que "Estaba aquí en la cama y el celular logró quemar mis mantas y hacer unos hoyos en ellas".

En tanto la madre de Kayla contactó a la empresa fabricante de los teléfonos inteligentes, Apple, para pedirles una solución, y que le respondieron que lo llevara a un servicio técnico oficial de la marca. Al respecto le indicaron que le entregarían un nuevo iPhone, además de investigar las causas de la explosión.

Cabe destacar que Apple señala en sus manuales que el utilizar cargadores alternativos o llevar un celular a reparar un servicio técnico no autorizado puede ocasionar explosiones. Ahora, los detalles del caso particular de Kayla aún no han sido revelados, ni la situación comentada oficialmente por la marca.