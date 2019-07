España podría convocar a nuevas elecciones tras fracaso de investidura de Pedro Sánchez

Luego de que el segundo intento de investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como candidato a la presidencia del gobierno fracasara, comenzó a correr el plazo para que los partidos políticos gestionen una nueva que deberá ser pactada, como último plazo, el lunes 23 de septiembre, tal como lo estipula el artículo 172 del Reglamento del Congreso.

En caso de no haber acuerdo, el martes 24 de septiembre, el Rey disolverá las cortes y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la convocatoria electoral para nuevos comicios y los ciudadanos deberán votar el 10 de noviembre.

Cabe señalar que lo que impidió que Sánchez ganara las elecciones se debió a la abstinencia de Unidas Podemos, quienes argumentaron su posición manifestando que el candidato no brindaba “las competencias” y no los trataba con “respeto” debido a la negativa del PSOE de que el partido de izquierda popular no formara parte del gobierno.

En su segundo intento el socialista obtuvo 124 votos a favor, 67 abstenciones y 155 votos en contra y tras lo sucedido, en su discurso expresó que “entre fuerzas de izquierda la investidura debería haber estado garantizada”.