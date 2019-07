Millonario acusado por explotación sexual de menores fue encontrado inconsciente en cárcel de Nueva York

Inconsciente, en posición fetal y con lesiones en el cuello fue encontrado el millonario financista estadounidense, Jeffrey Epstein, quien fue acusado de explotación sexual de menores y se encuentra esperando ser enjuiciado en una prisión de Manhattan, según lo publicó el New York Times y otros medios.

El hecho está siendo tratado por parte de las autoridades como un posible intento de suicidio por ahorcamiento, pero por la levedad de las heridas, también podría indicar que el recluso se las provocó con la intención de ser transferido a otro lugar, según información de NBC.

La emisora de televisión también reveló que no se ha descartado que el incidente tenga relación con un ataque y que los investigadores interrogaron a otro prisionero identificado como el ex policía Nicholas Tartaglione, quien declaró no haber tenido relación con el hecho.

Un vocero de los alguaciles comentó a AFP que “como política, no revelamos información relacionada con prisioneros para proteger su privacidad y seguridad" y también sostuvo estar al tanto de los informes de prensa sobre Epstein.

Jeffrey Epstein, de 66 años, fue encarcelado a principios de julio en el Centro Correccional Metropolitano (MCC), prisión de máxima seguridad de Manhattan, en la cual también estuvo interno durante dos años y medio el conocido narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán.

El millonario, quien es experto en finanzas y posee amistades con Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel de Inglaterra, fue inculpado por explotación sexual y asociación para explotar sexualmente a menores entre 2002 y 2005, delitos por los cuales deberá enfrentar una pena de hasta 45 años.

El magnate niega las acusaciones y tras pedir la libertad condicional, ésta le fue rechazada. Su defensa sostuvo que el empresario estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de dólares para esperar el juicio en su mansión.

Cabe señalar que Epstein había sido declarado culpable hace 10 años por delitos similares en Florida, pero logró no ser acusado penalmente tras firmar un acuerdo extrajudicial de culpabilidad negociado entre sus abogados y el secretario de Trabajo del gobierno de Donald Trump.