Muere reconocida bloguera tras una acusación por falsedad intelectual

La autora, bloguera e internauta Marie Sophie Hingst, de raíces alemanas y quien supuestamente se inventó una historia familiar judía, falleció en Irlanda, confirmó hoy a dpa su madre, Cornelia Hingst, en Berlín.

Hingst no quiso hacer comentarios sobre las circunstancias de la muerte de su hija Sophie. La describió como "muy inteligente y bajo alto riesgo".

Marie Sophie Hingst, doctora en historia del arte, estudió en parte en Berlín. Hingst vivía en Irlanda donde trabajaba en una empresa de tecnología. En 2017 fue distinguida como "Bloguera del año".

El periódico irlandés "Irish Times" informó anteriormente que Hingst fue encontrada muerta en Dublín el 17 de julio.

El semanario alemán "Der Spiegel" por su parte publicó en junio que la joven de 31 años había declarado datos falsos sobre su ascendencia tanto en su blog "Read on my dear, read on" como ante el archivo del memorial del Holocausto Yad Vashem.

Como resultado del artículo publicado, se le retiró el premio del equipo "Die Goldenen Blogger" (Blogueros de oro).