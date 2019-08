Joven denunció a cura chileno por abuso en un colegio parroquial en Argentina

Un nuevo hecho pone en jaque a la Iglesia Católica, luego de que el cura chileno, Nelsón Pérez Jerez, fuera apartado de su cargo en el colegio parroquial de Liniers en Argentina donde fue acusado de abusar de un joven que integra el grupo de misiones de la institución.

El hombre tiene antecedentes en Chile que están relacionados a abusos sexuales y a la falsificación de certificados de defunción de menores con discapacidad.

El momento transcurrió el 13 de julio del presente año, cuando voluntarios habían solicitado permiso a las autoridades del Instituto San José, en Murguiondo y Emilio Cartrom para utilizar la cocina, esto en marco de una actividad solidaria.

Según declaró la víctima y los testigos del hecho, el sacerdote estaba alcoholizado.

Además relató al medio argentino Crónica que "nos recibió el sacerdote Arul y cocinamos hasta altas horas de la noche. Por cuestiones de tiempo no alcanzamos a hacer las 500 empanadas y Arul accedió a que siguiéramos cocinando".

"Luego de las 12 de la noche, Nelson Jerez bajó de su habitación en un estado alcohólico bastante intenso y comenzó a hacer chistes a los chicos del grupo, de los cuales 3 eran chicas mayores, un chico mayor, 6 chicos menores y yo. A las chicas les dijo en 'broma' que iban al Grupo Misionero para estar conmigo y verme porque soy un pibe lindo. Después toqueteaba a los chicos (el pelo, los hombros) y constantemente se acercaba a mí y me hablaba" añadió el joven.

Según sus apreciaciones en varias oportunidades debió alejarse de Jerez que buscaba constemente un contacto, al punto de poner incómo a todos los presentes.

"Riéndose se acercó y me agarró fuertemente del culo. Mis compañeros del grupo lo vieron y se acercaron, pero en el medio de esa situación, volvió a pasar y me agarró nuevamente el culo... Yo estaba muy nervioso y me quería ir, porque me sentía muy mal, pero no podía porque estaba con los chicos y necesitábamos terminar de cocinar" detalló que joven de 18 años.

Los padres del alumno apuntan a los directivos del Instituto como cómplices del hecho, por lo que el mismo establecimiento se refirió al tema a través de un comunicado en el que manifiesta "en forma inmediata las autoridades de la congregación y del colegio decidieron separar al sacerdote de toda responsabilidad y tarea, hasta tanto el tema sea debidamente aclarado".

Cabe destacar que a este hecho se suma el agravante de sus antecedentes en Chile, caso que saltó en 2013 y al otro año decidieron enviarlo a Argentina.