Por robar una lata de cerveza: vendedor disparó y dejó morir desangrado a menor de edad

Recientemente se emitió el veredicto contra Anwar Ghazali, el vendedor de una tienda que disparó y dejó morir desangado a Dorian Harris, un menor de 17 años, quien había sustraído dos latas de cerveza del local que atendia.

El juzgado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado por su responsabilidad en el hecho que conmociona a Tennesse, Estados Unidos.

Fueron las grabaciones de la misma tienda las que evidenciaron que el menor ingresó al local y salió minutos más tarde con dos latas de cerveza de $2 dólares, tras lo que Ghazali salió persiguiéndolo con una pistola en la mano.

El cuerpo de Harries fue encontrado recién dos días más tarde y con tres impactos de bala en su pierna, por lo el forense determinó que el vendedor lo dejó desangrarse hasta la muerte en una calle cercana a la tienda. La investigación del caso además indicó que Ghazali nunca reportó ni el robo ni el crimen.

"Estoy perdido. Estoy perdido porque este asesino me quitó a mi hijo", lamentó el padre de Harris, Peete Hanson, quien no podía entender lo sucedido, preguntándose "Por qué le pasó esto a mi hijo?, ¿Por qué fue que lo dejó así? Como si él no fuera nada. Como si fuera un don nadie".