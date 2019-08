SNA por decreto de emergencia agrícola: "Lo normal era que estas reacciones o decisiones sean adoptadas por enero"

"Lo normal era que estas reacciones o decisiones sean adoptadas por enero, febrero, marzo, abril. Estamos en una situación demasiado compleja: sin nieve en la cordillera, claramente habrá una disminución de agua importante”, aseguró a Cooperativa el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, cuestionando al Gobierno por no decretar con anticipación la emergencia agrícola en las zonas que padecen con la sequía.

La medida se tomó esta semana en algunas comunas de la Región Metropolitana, añadiéndose a Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. "No es habitual que haya que echar mano a declarar zona de emergencia en el mes de agosto, septiembre", insistió Ariztía.

Con ello, detalló la situación que están viviendo los animales. "Simplemente no tienen agua ni forraje. Es una realidad que la estamos viviendo día a día. (…) Hay mucho ganado que prácticamente no tiene solución. Ya no hay forma de trasladarlo porque se esperó mucho tiempo por la posibilidad de que cayera unas lluvias que no cayeron y que ahora no resisten ni siquiera el traslado en camiones".

Consultado sobre si esta situación puede afectar los precios durante Fiestas Patrias, el dirigente aseguró que “en general no debiera haber ningún efecto precio porque el mercado reacciona y para aclarar la preocupación del 18, acuérdese que las grandes importaciones de carne provienen de los países vecinos y no debiera haber ningún desabastecimiento que provoque un aumento de precios”.