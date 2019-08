[VIDEO] Oso hambriento registra refrigerador familiar y se come unos tacos

Mientras dos adolescentes se encontraban viendo televisión en su casa entrada la noche en su casa escucharon ruidos en la cocina, de alguien que habría su refrigerador buscando algo que comer, pero no era ninguno de sus padres y, de hecho, ni si quiera era un "alguien". Era nada menos que un oso.

"Escuché pisadas, y después el sonido de un Tupperware siendo abierto fuertemente y de manera violenta" señaló Hayes Sherman, de 15 años. "El refrigerador empezó a sonar además, ya que estaba abierto".

Tras descubrir que el hambriento en busqueda de un bocadillo nocturno era nada menos que un oso, Sherman recordó que "De verdad me asusté. No sabía realmente que hacer. Estaba viendo tele con mi amigo y la apagué. Después los dos fuimos rumbo a la puerta corrediza y la cerramos para que el oso no pudiera entrar".

Una cámara instalada en la casa registró el actuar del oso negro durante esta madrugada de sábado, y se puede apreciar como se mantuvo parado en sus dos patas traseras, oliendo a su al rededor y tanteando la cocina y el refrigerador de la casa ubicada en Truckee, California, Estados Unidos.

El oso finalmente rompió el Tupperware para comer un taco con carne, señaló el joven, en el menú el confianzudo animal también incluyó un poco de helado y algunas galletas.

En tanto la madre de Hayes y su primo se encontraban durmiendo en el piso de arriba, sin ninguna sospecha de lo que estaba ocurriendo abajo.

Posteriormente el oso se avalanzó contra la puerta que estaban sosteniendo Hayes y su amigo -también de 15 años- Bobby Harden. La puerta se remeció varias veces con los intentos del oso de abrirla y en ese momento los adolescentes se dieron cuenta que no tenían sus celulares a mano.

Pero Hayes used su Apple watch para llamar a su madre, a quien la susurró: "Mamá, hay un oso en la casa. No vengas abajo".

Hayes colgó y llamó al 911 en tanto que su madre llamaba a la encargada de la comunidad donde vivían, pidiendo por un guardia de seguridad.

"Fue muy difícil, estaba susurrándole al 911 en mi reloj, en una habitación muy oscura, mientras tratabamos de sostener la puerta para que el oso no pudiera entrar", dijo Hayes.

13 minutos se demoró la policía en llegar, pero se sintió como una hora entera, recordó el adolescente, "fue aterrador" dijo.

Finalmente la luz de una linterna en la puerta principal les alivió, señalando que ya había llegado la ayuda. finalmente Allyson Prero, la Sheriff de Placer County abrío la puerta, salió del camino y dejó que el oso se alejara de la casa, acorde a lo señalado por la oficina de la sheriff.