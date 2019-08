Madre se deshizo del cuerpo de su propia hija que había sido violada y asesinada por sus otros hijos

El horrible hecho tuvo lugar Uttar Pradesh (India), donde una pequeña de tan solo seis años fue violada y asesinada por sus hermanos.

Acorde a lo indicado por el medio The New Indian Express, se perdió el rastro de la menor el martes por la tarde, motivo por el que la familia inició ese mismo día una intensa búsqueda, la que no tuvo éxito, por lo que acudieron a la policía.

Pero al día siguiente el caso tomó un radical giro, cuando la madre de la familia confesó a los oficiales de policía que ayudó a sus propios hijos deshacerse del cuerpo, el que se encontraba a tan solo 200 metros de su casa.

Acorde a su confesión, ocultó el cuerpon tras descubrir que sus otros hijos habían estrangulado a la niña hasta provocar su muerte.

En definitiva los menores, de 12 y 15 años, admitieron haber agredido sexualmente a la niña, y la policía los detuvo junto a su madre. Los tres serán acusados de asesinato y de intento de desaparición de pruebas en base al Código Penal indio y la Ley de protección de los niños contra delitos sexuales.