Johnson critica la "rendición" de los críticos y alega que quiere un acuerdo con la UE

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha criticado este martes en la Cámara de los Comunes la "ley de rendición" planteada por el líder laborista, Jeremy Corbyn, y ha insistido en que la prioridad del Gobierno sigue siendo la de garantizar un acuerdo que permita abandonar la UE con garantías claras.

Johnson, que ha resumido ante los diputados los contactos mantenidos con líderes europeos en los márgenes de la cumbre del G7, ha lamentado que haya quien quiera "izar la bandera blanca" ante la UE. El 'premier' ha advertido de que no aceptará ninguna iniciativa que limite su margen de maniobra ante el bloque comunitario.

"Nunca entregaré el control de las negociaciones de la forma en que demanda el líder de la oposición", ha añadido, en el marco de un discurso en el que ha instado a los diputados a votar en contra del texto promovido por quienes quieren evitar a toda costa un Brexit caótico.

"Este Gobierno quiere un acuerdo", ha enfatizado Johnson, quien ha recordado que la Cámara de los Comunes ha rechazado en tres ocasiones el plan negociado por su predecesora, Theresa May. A su juicio, las oportunidades de lograr un nuevo acuerdo "han aumentado".

Para Johnson, el pacto pasa por eliminar la "antidemocrática" salvaguarda planteada para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, así como por renegociar un acuerdo que los negociadores europeos han dado ya por cerrado. Bruselas y los líderes comunitarios solo estarían dispuestos a modificar la declaración política sobre las relaciones futuras con Reino Unido.

Johnson ha aprovechado también su discurso para confirmar que el lunes viajará a Dublín por primera vez para verse con su homólogo irlandés, Leo Varadkar, con quien espera tratar precisamente asuntos relacionados con el Brexit.

EL GOBIERNO DE LA "COBARDÍA"

Corbyn, por su parte, ha acusado a Johnson de liderar "el Gobierno de la cobardía" y le ha recriminado que no haya presentado "ninguna propuesta nueva" para asuntos clave como el 'backstop' irlandés. El líder laborista considera que el primer ministro "solo tiene un plan" y consiste en sacar a Reino Unido de la UE sin acuerdo.

Corbyn ha pedido a Johnson que "garantice al país" que respetará cualquier posible ley que pueda aprobar el Parlamento para bloquear un Brexit caótico "antidemocrático" e "inconstitucional".

El dirigente opositor ha señalado que el Ejecutivo "no tiene mandato, no tiene moral y, desde hoy, no tiene mayoría", en alusión a la inesperada deserción del diputado Philip Lee, que se ha pasado en pleno debate a las filas del Partido Liberal Demócrata. Este traspaso ha dejado al Gobierno sin mayoría en la Cámara de los Comunes.