[VIRAL] Le dijeron que podía vestir cualquier cosa: fue de Tiranosaurio Rex al matrimonio de su hermana

[VIDEO Al FINAL] El curioso hecho ocurrió en Nebraska, Estados Unidos, y fue protagonizado por Cristina Meador, quién rápidamente se convirtió en un viral aunque poca gente conoce su rostro. Y todo por tomarse al pie de la letra el ofrecimiento de su hermana, quien se casaba, de que podía ir al matrimonio y oficiar de dama de honor vestida como le diera la gana. ante lo que decidió ir disfrazada de tiranosaurus rex.

Meador compartió en las redes sociales algunas fotografías de la boda el día después de la misma, celebrada el pasado mes de agosto, y no tardó mucho en convertirse en un fenómeno viral.

“Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes vestir lo que elijas… no me arrepiento de nada”, escribió Meador en una publicación en Facebook que ha sido compartida decenas de miles de veces.

Posteriormente compartió un video en el que se muestra como la dama de honor llega al altar vestida como el célebre dinosaurio, poco antes de que aparezca Deanna Adams, la novia, quien no parece demasiado sorprendida por encontrarse con un T-Rex en su boda.

Al respecto la hermana del año comentó que ya había hablado con la novia sobre su vestimenta: “Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje preguntándome si sería su dama de honor. Sabiendo que no soy una gran fanática de los vestidos formales, me tranquilizó diciéndome que podía vestir el atuendo que yo eligiera”, explica Cristina en una entrevista con Daily Mail.

“Estuve pensando, y si me voy a tener que gastar más de 50 dólares en un vestido, pues me gustaría comprar un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido tener uno”, aunque confiesa que también consideró la posibilidad de acudir a la boda disfrazada de Tardis de ‘Doctor Who’.

Finalmente, ganó la opción del T-Rex y fue un éxito. Un verdadero e internacional éxito.