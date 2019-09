Roban inodoro de oro avaluado en más de un millón de euros

En el Blenheim Palace, histórico lugar donde nació el célebre primer ministro Wiston Churchill, se mostraba la provocadora pieza de arte "América", nada más y nada menos que un inodoro hecho con oro de 18 kilates por el artista italiano Maurizio Cattelan.

El objeto, adempas de ser una instalación artística, aparentemente funcionaba normalmente por lo que se invitaba a que el visitante del palacio pudiera usarlo, y tener un "momento privado" con la obra.

La instalación en el lugar partía este 12 de septiembre y se proyectaba hasta el 27 de octubre, como parte de una muestra conjunta de otras obras emblemáticas del artista italiano, y en particular se debía reservar su uso en el palacio, no tardarse más de los tres minutos reglamentarios, no entrar al cuarto de baño con maletas y no mojarlo o acurrucarse sobre él, solo sentarse.

Pero esto quedó simplemente en las proyecciones ya que la pieza, valorada en un millón de libras estrelinas (1,12 millones de euros), fue robada a solo dos días de comenzar la exposición, este sábado 14 de septiembre.

Los primeros informes hablan de la detención de un hombre de 66 años. La policía británica fue alertada a las 3:57 de la madrugada sobre la desaparición del objeto, el que estaba conectado a las tuberías para poder ser usado por el público.

Al respecto la policía indicó que el robo pudo estar a cargo de un grupo que pudo emplear en el hecho al menos dos vehículos, y que habrían causado grandes daños al palacio.

"La pieza de arte no ha sido aún recuperada, pero efectuamos una investigación exhaustiva para hallarla y llevar a los responsables ante la justicia", declaró la inspectora Jess Milne.