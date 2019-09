Merkel elogia a jóvenes activistas anunciando gran inversión contra el cambio climático

La canciller alemana, Angela Merkel, elogió hoy a la activista medioambiental sueca Greta Thunberg y mostró de manera indirecta su comprensión ante las protestas mundiales en favor de una mayor protección al clima.

"Si hay algo que me impresiona, y lo digo en mi calidad de científica, es el hecho de que Greta Thunberg dice 'unite behind the science' (únanse por la ciencia)", declaró la política conservadora en la rueda de prensa en la que el Gobierno alemán presentó el paquete de medidas acordado en el llamado gabinete del clima.

"No es como si estuviéramos haciendo algo de tipo ideológico aquí", dijo Merkel en referencia a tales medidas, "sino que estamos haciendo algo sobre lo que hay tantas evidencias que tenemos que actuar en su contra".

Merkel argumentó que quien ignora estas evidencias científicas no actúa con perspectiva de futuro.

La joven activista sueca es conocida por criticar a aquellos políticos que no tienen en cuenta los hallazgos científicos sobre el cambio climático.

El movimiento que lidera, Fridays for Future, había convocado protestas a nivel mundial para el día de hoy, que fueron secundadas por miles de personas en cientos de ciudades.

Según datos de los activistas, más de 270.000 personas participaron en una marcha en Berlín, mientras que la Policía estimó que en Colonia y Hamburgo unas 70.000 salieron a la calle para manifestarse.

En Múnich y Hannover la protesta convocó a 25.000 participantes, pero también en ciudades alemanas más pequeñas, tales como Münster y Friburgo, se registraron unas 20.000 personas.

Según Merkel, los numerosos jóvenes de todo el mundo pueden exigir "con razón que hagamos algo para garantizar que ellos también tengan buenas oportunidades en la vida".