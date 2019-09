[VIDEO] Anciana repele con sus propias manos asalto en un cajero automático

17:05 "No, no te vas a llevar mi dinero, he trabajado duro para conseguirlo", espetó la abuela mientras sacaba a la ladrona del lugar.

Doreen Jones, de 81 años, evitó sufrir un asalto en un cajero automático en Blackheath, Inglaterra, tras atacar a una mujer que buscaba arrebatarle el dinero.

La anciana fue empujada por la asaltante quien se abalanzó sobre el cajero, pero el asunto no se quedó allí ya que la abuela reaccionó agarrando del cuello y del pelo a la ladrona obligándola a irse del lugar, no sin antes decirle "No, no te vas a llevar mi dinero, he trabajado duro para conseguirlo".

En declaraciones a la prensa Jones señaló que la ladrona "escogió a la persona equivocada" cuando decidió asaltarla a ella.

"Ella me estaba esperando eso te lo puedo decir (...) ella estaba esperando a alguien más vulnerable", indicó la abuela británica.

Pero no todo es positivo, Doreen ha sufrido problemas al corazón desde el ataque, e incluso siente que le tocan el hombro cada vez que ha sacado dinero de un cajero desde entonces.