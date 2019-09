Pepe Mujica: "Ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en Uruguay"

12:24 Al hablar sobre educación y las comparaciones que otros políticos han hecho con nuestro país, el ex mandatario señaló que "no queremos ser un país como Chile. Ojalá Chile pueda tener algún día estudiantes que no queden hipotecados para terminar la carrera".