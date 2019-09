Trump dijo a venezolanos que EE.UU. está con ellos frente al "dictador Maduro"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado este martes su apoyo a los venezolanos frente al "dictador" Nicolás Maduro, al tiempo que ha arremetido contra el socialismo, recalcando que "Estados Unidos nunca será un país socialista".

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump se ha referido a la "brutal opresión" a la que se enfrentan en Cuba, Nicaragua y Venezuela, si bien ha centrado su mensaje en la situación en este último país a cuyo presidente ha acusado de ser "una marioneta de Cuba".

"Toda América está con ustedes", ha asegurado a los "venezolanos atrapados en esta pesadilla", precisando que Estados Unidos tiene lista ayuda humanitaria para hacer llegar al país y que 55 países apoyan ya al "gobierno legítimo" de Juan Guaidó. "Seguimos de cerca la situación y esperamos el día en que la democracia será restaurada" en Venezuela, ha añadido.

Por otra parte, ha arremetido con firmeza contra el socialismo, "destructor de sociedades". Según el mandatario, tanto el socialismo como el comunismo no tienen nada que ver con la justicia, la igualdad y el bien para los ciudadanos que propugnan: "Solo tienen que ver como una cosa el poder para la clase gobernante".

Así las cosas, ha afirmado con rotundidad que "Estados Unidos no será nunca un país socialista".

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha respondido por Twitter al discurso de Trump, acusándolo de verter "inadmisibles acusaciones" sobre Cuba y Venzuela. "El uso de la mentira caracteriza su gestión", ha criticado Rodríguez en su mensaje.

El jefe de la diplomacia cubana ha asegurado que Trump "habla como un emperador" mientras "trata de distraer al mundo" de sus problemas internos, en particular de los llamamientos para iniciar un juicio político en el Congreso. Asimismo, le ha tachado de "aburrido" y ha dicho que "no compite con Greta Thunberg", en alusión a la joven activista sueca.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump aprovechó para lanzar una advertencia a todos aquellos que piensan en emigrar a Estados Unidos, alertándoles de que no se les permitirá entrar en el país, al tiempo que ha arremetido duramente contra quienes defienden "fronteras abiertas".

"No paguen a los traficantes, no paguen a los coyotes", ha advertido a los migrantes, principalmente centroamericanos y mexicanos, pero cada vez más de otras partes del mundo, que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos. "Si llegan hasta aquí, no les entrar y los mandaremos de vuelta", ha asegurado.

En este sentido, ha dejado claro que mientras él sea presidente de Estados Unidos "haremos respetar nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras", al tiempo que ha elogiado los esfuerzos realizados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la llegada de migrantes a suelo estadounidense.

Por otra parte, ha arremetido contra los activistas que propugnan una política de "puertas abiertas", defendiendo que sus políticas son "crueles y malvadas" que lo que hacen es alentar a las redes de tráfico de personas.

Trump ha denunciado que muchos países receptores de migrantes se están viendo superados y ha defendido que todos tienen "derecho a proteger sus fronteras". Asimismo, ha animado a todos los países a aunar esfuerzos para dejar sin trabajo a los traficantes de personas.