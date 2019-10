Lula da Silva rechazó su derecho a ejercer condiciones semiabiertas de prisión: "No cambio mi dignidad por mi libertad"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la posibilidad de ejercer su derecho a condiciones semiabiertas de prisión tras haber pasado un año y medio en la cárcel.

Los fiscales que encabezaron la causa de corrupción contra él solicitaron la semana pasada que se le diesen ahora condiciones más flexibles, lo que pudiera llevar a un arresto domiciliario.

Pero Lula descartó esa posibilidad en una carta publicada el lunes en su portal, en la que dijo que quiere dejar la prisión con una decisión de la corte suprema sobre su causa.

"Quiero que sepan que no acepto cambalaches con mis derechos y mi libertad. Ya demostré que son falsas las acusaciones que me hicieron. Son ellos (los fiscales) y no yo los que están presos en las mentiras que le contaron a Brasil y al mundo", escribió, y añadió "no cambio mi dignidad por mi libertad".

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, ha estado en prisión desde abril del 2018 tras ser declarado culpable de corrupción y lavado de dinero.

La demanda de Lula ante el Tribunal Supremo alega que el juez en la causa, el actual ministro de Justicia Sergio Moro, fue parcial en su contra.