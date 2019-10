Testigo declaró que "El Chapo" habría aportado a campaña del Presidente de Honduras

Un exalcalde y extraficante de droga hondureño declaró el lunes que el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán le entregó personalmente un millón de dólares al hermano del presidente de Honduras en 2013 para financiar la campaña presidencial del actual mandatario.

"El Chapo" hizo el pago para poder traficar cocaína sin interferencias desde Honduras hasta Guatemala, testificó el exnarco Amílcar Alexander Ardón, durante el cuarto día de juicio por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

Desde el 2007 al 2013 algunas de las toneladas de cocaína que transportó "El Chapo" fueron compradas a Tony Hernández, entre otros, y éste ayudó además al mexicano a transportar los cargamentos, gracias al acceso a valiosa información que obtenía por parte de altos funcionarios hondureños, testificó Ardón en una corte de Nueva York.

El extraficante y además exalcalde de El Paraíso, en Honduras, testificó también que Guzmán llegó a usar seis camiones de la televisora Televisa para llevar la droga y que cada camión tenía capacidad para transportar 6.000 kilos de cocaína, dijo Ardón, alias "Chande" o "Doble A".

Portavoces de Televisa dijeron a The Associated Press que desconocen "datos específicos de la declaración" pero que "no sería la primera vez que pretenden hacer pasar vehículos como de empresas mexicanas".

"Cuando hemos sabido se han presentado las denuncias respectivas", señaló Televisa.

El juicio en la corte federal de Manhattan, que se espera dure dos semanas, se sigue con atención desde Honduras porque ha salpicado al presidente y lo ha relacionado con el sucio mundo de los sobornos y la droga. El mandatario ha negado repetidamente las acusaciones de los fiscales estadounidenses y los testigos del juicio en ruedas de prensa y en Twitter.

La Presidencia de Honduras dijo el lunes en su cuenta de Twitter que "cualquier acusación que (at)JuanOrlandoH como candidato a presidente haya recibido o aceptado dinero del Chapo de manera directa o indirecta es 100% falsa, absurda y ridícula. Es una locura como la de Alicia en el país de las Maravillas".

Ardón, vestido en uniforme de preso de color marrón claro, testificó durante horas el lunes y dio detalles de decenas de reuniones entre traficantes, algunas de ellas con "El Chapo", a quien dijo haber conocido en 2007 y haber visto seis veces, hasta el 2013.

En 2013, Guzmán puso sobre la mesa el millón de dólares para el actual mandatario en una reunión en El Paraíso, a quien supuestamente acudieron Ardón, Tony Hernández, Otto Salguero, Ronald Salguero, Melvin Pinto y Mario Calix, entre otros.

Los fajos de billetes, dijo Ardón, estaban en grupos de 50.000 y 100.000 dólares. "El Chapo" al parecer le dijo a un socio suyo, llamado Don Amado, que los fuera a buscar a su auto. Después fueron colocados en la mesa, siguió Ardón.

"Lo contamos", testificó Ardón. "Estaba en bolsas de plástico".

Según el testigo, el presidente Hernández le pidió a Ardón dinero para financiar las campañas electorales del Partido Nacional. Ardón dijo que pagó sobornos en elecciones de 2005, 2009, 2013 y 2017.

El testigo dijo que el presidente Hernández, el expresidente de Honduras Porfirio Lobo y Ardón se reunieron para hablar de esos sobornos: en 2008 Lobo le llegó a pedir en persona dos millones de dólares para apoyar financieramente su campaña electoral a presidente y la de Orlando Hernández, que en ese momento se iba a presentar a presidente del Congreso.

El primer pago de un millón se dio en el 2008 y el segundo en el 2009, dijo Ardón.

Lobo ha negado acusaciones de haber recibido sobornos por parte de traficantes o de haberlos pedido, pero Ardón testificó que el dinero se lo envió a Lobo a través de un trabajador suyo llamado Elías Hernández. A finales de 2009 o principios de 2010 Ardón dijo que habló por teléfono con el actual presidente Hernández y que este le pidió a Ardón que sobornara a tres diputados del departamento de Copán, del Partido Nacional, para que votaran por él y así Hernández pudiera ser presidente del Congreso.

"Yo les soborné para que votaran por Orlando Hernández", dijo Ardón.

A cambio, el actual presidente le dijo, que tal y como habían hablado con Lobo, le ofrecían protección a él y su familia para sus actividades de narcotráfico, dijo el testigo.

La semana pasada el extraficante Víctor Hugo Díaz Morales testificó que pagó 100.000 dólares en 2009 para financiar las campañas electorales de Lobo, y de Orlando Hernández al Congreso.

La sala del juez Kevin Castel en la corte se ha llenado cada día de hondureños curiosos por ver a Tony Hernández, además de algunos miembros de su familia. El presidente Hernández ha logrado mantener una cercana relación de trabajo con Estados Unidos a pesar del caso criminal de su hermano en Nueva York y a pesar de que su país es una zona de tránsito en el tráfico de la cocaína, originada en Colombia y con destino final en Estados Unidos.

Hace dos semanas el mandatario visitó Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y se reunió con el presidente Donald Trump.

Respecto a los supuestos camiones de Televisa, Ardón dijo que éstos iban desde Honduras hasta Los Amates, en Guatemala. Tony Hernández, dijo Ardón, aportó 1.300 kilos de cocaína en un primer cargamento en esos camiones y después 1.600 kilos en 2011, en otro cargamento.

El testigo también dijo que en el 2012 "El Chapo" se quejó en una reunión de que el traficante Jairo Orellana iba a controlar la frontera con Guatemala y que ya le había robado un cargamento de cocaína. Ardón habló entonces con Porfirio Lobo y éste mandó dos camiones del ejército con unos 120 soldados armados a Copán, para frenar a Orellana, dijo el testigo.

Ardón admitió el lunes ser responsable de 56 asesinatos. Durante el juicio mencionó dos, el de un traficante y el de un exsocio. Destacó que Tony Hernández estuvo involucrado en ambas muertes.