[VIDEO] Detienen a Jane Fonda por protestar contra el Cambio Climático en Estados Unidos

La dos veces ganadora del Oscar Jane Fonda fue detenida este viernes en las escaleras del Congreso de Estados Unidos, en Washington D. C., donde se encontraba realizando una manifestación en contra del Cambio Climático junto con un grupo de personas quienes también protestaban por las políticas -y falta de las mismas- del Gobierno de Donald Trump frente a este tema.

Fonda, de 81 años, señaló al diario The Washington Post que "Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes".

Ante la protesta la policía decidió arrestar a los manifestantes, siendo la actriz la tercera persona esposada y detenida de un total de 16.

La actriz y activista afirmó que "Vamos a incurrir en la desobediencia civil y vamos a ser arrestados cada viernes", e indicó que continuará participando de estas protestas durante las próximas 14 semanas, periodo en el que estará en la capital de EE UU para la producción de la serie Grace and Frankie, de Netflix.

Fonda además confesó haber sido inspirada por Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que ha iniciado las manifestaciones y huelgas internacionales contra el Cambio Climático conocidas como "Friday for Future". Al respecto la actriz dijo que "Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando" y agregó que "Llamaré estas protestas el 'simulacro de incendio de los viernes" ya que "Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (...). Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", afirmó Fonda.