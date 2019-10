"Experto en Felicidad" del gobierno argentino se habría deprimido

Daniel Cerezo es un “experto en felicidad” que asesoraba al gobierno de Argentina, y especialmente al gabinete del presidente Mauricio Macri había, realizando charlas temáticas para explicar a los secretarios de Estado -entre otras cosas- “de qué se trata la pobreza”.

Acorde a lo informado por el medio infobaires, el psicólogo social de profesión, que trabajaba hasta el año pasado como gerente de “Felicidad y Cultura” en una fábrica de alpargatas, entró en el ojo del huracán noticioso a fines de abril de este año, fecha en la que participó de una reunión de gabinete en el Centro Cultural Kirchner, junto a personeros políticos del oficialismo trasandino, como Margarita Barrientos y Héctor “Toty” Flores, entre otros ministros y legisladores del partido de Macri, el PRO.

En la instancia Cerezo señaló cosas que generaron revuelo mediático, como que “Todos somos pobres por lo que nos falta y ricos por lo que podemos dar”. Además insicó que “la peor pobreza es perder la capacidad de soñar, de proyectarse” y que “erradicar la pobreza no tiene que ver sólo con dar alimentos y ni siquiera trabajo, erradicar la pobreza pasa por darle sueños y esperanzas”.

Ahora el experto en felicidad volvió a la palestra en el país vecino a partir de una entrevista realizada a la revista Noticias, en donde confesó que se deprimió a partir de la sobre-exposición que vivió. También afirmó que le ofrecieron diversos cargos en más de un ministerio, pero que no quiso meterse más en la política.

Cerezo indicó que “Los medios automáticamente tomaron una nota falsa de que era el nuevo asesor o gurú de la felicidad. Yo lo que menos soy es un gurú. Aparte este nuevo gobierno tiene un tema con la felicidad, pero es simplificar algunas cosas importantes. Entonces caí en una boca de tormenta que a mí me hizo replantear un montón de cosas. Por lo menos, lo que yo buscaba en esa charla era llevar una voz diferente. Lo hubiese hecho con cualquier otro gobierno. Yo busqué llevar mi mensaje, inclusive en contra de muchas de la medidas que tomaron. Después, la verdad es que yo decidí dar un paso al costado”.

El experto en felicidad agregó que “Después me empezaron a llamar para profundizar y ahí dije que no. Yo quise llevar una mirada y esa fue mi postura. Y creo que uno tiene que estar muy preparado para trabajar en el ámbito político. Todo el mundo me decía ´Aprovechá este momento´, y no me interesa aprovechar. Lo que yo veo de la política es que hacen cualquier cosa con tal de sostenerse. Entonces esa cintura yo no quiero, ni tengo. Me llamaron de muchos ministerios, no importa cuáles. Llegué a ir a una entrevista. Pero antes de salir de casa mi mujer me dijo: ´Que no te gane la ambición´”, afirmó.