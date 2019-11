Lula da Silva tras salir de prisión: "Quisieron encarcelar una idea"

17:58 "No pensé que en el día de hoy podría estar aquí", aseguró el Mandatario en medio de una multitud que lo espero en las afueras de la cárcel de Curitiba.

Un juez federal ha ordenado este viernes liberar al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El STF decidió el jueves, por seis votos a favor y cinco en contra, revocar la ley que establece que los convictos comienzan a cumplir sus sentencias después de perder su primera apelación y, en cambio, que se les permita agotar el largo proceso de apelaciones antes de entrar en prisión.

Tras su salida de la cárcel, el ex Mandatario aseguró a una multitud que lo esperaba que "toda la vida estuve conversando con el pueblo brasileño. No pensé que en el día de hoy podría estar aquí".

Con ello, agradeció a quienes lo apoyaron durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel. "Durante 580 días estuvieron aquí acompañándome. (...)Ustedes fueron el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir".

Y asimismo, añadió que "quiero que todos sepan que el exjuez Sérgio Moro no encarceló a un hombre. Quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan”, replicó.

La defensa de Lula, que está encarcelado desde abril de 2018, se había apresurado a solicitar su "liberación inmediata" conforme al fallo del Supremo, petición que el juez federal Danilo Pereira ha concedido, por lo que el líder izquierdista será liberado este mismo viernes, según informa 'Folha'.