EE.UU. da un giro histórico y considera que los asentamientos judíos en Cisjordania no violan el Derecho Internacional

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha comparecido este lunes para informar de un cambio histórico en el criterio de Estados Unidos sobre los asentamientos judíos en Cisjordania, que ahora ya no serán considerados una violación del Derecho Internacional.

"Tras estudiar cuidadosamente todos los ángulos del debate jurídico, esta Administración está de acuerdo con el presidente (Ronald) Reagan" en que los asentamientos no son de por sí ilegales, ha apuntado. "La creación de asentamientos civiles israelíes en Cisjordania no es 'per se' una violación del Derecho Internacional", ha indicado.

Pompeo ha explicado que este cambio tiene su origen en la decisión de la Administración de Barack Obama de permitir la aprobación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, de diciembre de 2016, que considera estos asentamientos una "violación flagrante" del Derecho Interancional.

Esta decisión sigue a otros pasos polémicos dados por Estados Unidos en relación con Israel, tales como el traslado de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí en los Altos del Golán.