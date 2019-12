Greta Thunberg y estallido social en el país: "Mi compasión va con las personas de Chile, solo espero que la situación mejore"

15:27 Al referirse a la crisis climática la joven sueca aseveró que "queremos ver acciones reales, y no han tenido lugar. Si miramos esto desde un cierto punto de vista es verdad que no hemos logrado nada"

Greta Thunberg realizó una conferencia de prensa donde manifestó que espera "honestamente" que la COP25 "deje algo concreto" y en ese contexto poder concientizar a la población en general sobre la crisis climática.

Para comenzar con su discurso, la joven de 16 años se refirió al estallido social que ocurre en el país y expresó que "en primer lugar, he seguido los recientes desarrollos de acontecimientos en Chile y fue muy doloroso, muy molesto verlo. Mi compasión va con las personas de Chile, solo espero que la situación mejore".

Al opinar sobre la crisis climática, la sueca aseveró que "hay una urgencia visible en torno al cambio climático, pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera. Haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más".

Thunberg también asistió, por sorpresa, a la sede de la COP25, la cual s desarrolla en Madrid y es presidida por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y durante la actividad aseguró que "no podemos esperar ni un solo día más" para actuar.

"La COP25 es significativa, no podemos esperar a la COP26, no podemos permitirnos medio año, no podemos permitirnos más días para una acción real, la COP25 no es algo que deba ser ignorado y pospuesto", agregó.

Además, la joven señaló que "llevamos un año protestando y no ha pasado nada. No es una solución sostenible que los niños no vayan al colegio, no podemos seguir así. Nos encantaría que pasara otra cosa. Necesitamos que la gente en el poder haga algo".

La sueca también manifestó que "creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria"

"Queremos ver acciones reales, y no han tenido lugar. Si miramos esto desde un cierto punto de vista es verdad que no hemos logrado nada", finalizó