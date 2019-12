Falleció "Juice WRLD", prometedor rapero de 21 años, tras sufrir una convulsión en el aeropuerto de Chicago

16:33 "Esta vez fue tan inesperado, la última vez las drogas estaban atrapando, todas las leyendas están cayendo en la fabricación, perdón por la verdad, muriendo jóvenes, juventud endemoniada, ¿que es el club de los 27?, nosotros no estamos pasando de los 21", destacan los fans como una letra tristemente profética en una de las canciones del músico.

El rapero Juice WRLD ha muerto tras sufrir una "urgencia médica" en el aeropuerto de Chicago, según ha confirmado la policía de la ciudad e informa TMZ. Tenía 21 años.

Según la publicación estadounidense, Jarad Anthony Higgins -su nombre real-, sufrió una convulsión después de llegar a Chicago en un vuelo procedente de California.

El suceso tuvo lugar en torno a las 2 de la madrugada -hora local- y el joven músico, una de las grandes promesas del rap, fue transportado al Centro Médico Advocate Christ.

El deceso era confirmado también por The Cook County Medical Examiner's Office de Illinois, a través de un comunicado publicado por The New York Times.

Eso sí, se desconoce la causa real de la muerte, por lo que habrá que esperar a la autopsia para saber cuál fue esa urgencia médica que acabó con la vida del músico.