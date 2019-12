Bolsonaro evalúa no enviar representante a toma de Fernández en Argentina

El gobierno brasileño evalúa por estas horas no enviar a ningún representante oficial a la ceremonia de juramento de Alberto Fernández como presidente argentino el martes, según confió a The Associated Press una fuente del gobierno que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar.

La decisión partiría de un enojo del presidente Jair Bolsonaro con el nuevo mandatario argentino, acentuado por sus recientes encuentros con miembros del opositor izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) esta semana en Buenos Aires.

Bolsonaro había designado como representante brasileño en la ceremonia al ministro de la Ciudadanía Osmar Terra, un funcionario de bajo perfil, rompiendo con una histórica tradición diplomática. Es habitual que los mandatarios brasileños asisten a la juramentación del presidente de Argentina, el principal socio comercial en América del Sur.