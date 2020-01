Trump descartó muertes tras ataque iraní y dijo que FF.AA. de EE.UU. "están más fuertes que nunca"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió al ataque iraní a una base de su país en Bagdad, Iraq, y desmintió la información proveniente de Teherán, sobre 80 estadounidenses muertos.

"No hay ningún estadounidense lesionado, no tuvimos ninguna baja, no se perdieron vidas ni de EE.UU. ni iraquíes", dijo Trump.

El presidente de EE.UU., además se refirió al asesinato del general Qasem Soleimani, hombre clave del régimen iraní, durante una operación militar. "La semana pasada tomamos decididas acciones para poner freno a un terrorista", indicó.

Además Trump dijo que Soleimani se encontraba "planeando ataques a blancos y objetivos estadounidenses".

"Pero lo detuvimos. Debió haber sido eliminado hace mucho tiempo", afirmó.

El presidente norteamericano además anunció una serie de sanciones económicas a Irán, y aseguró que el régimen ha contado con fondos para realizar acciones terroristas, debido a que la administración Obama le permitió tener dichos fondos disponibles.

"El mundo civilizado debe mandar un mensaje al régimen iraní" planteó Trump, quien afirmó que esta jornada solicitará a la OTAN "que se involucre aún más en el proceso".

El presidente de EE.UU. además destacó que durante su administración "la economía se está haciendo más fuerte" y que el país logró ser enérgéticamente independiente. "No necesitamos el petróleo del Medio Oriente", dijo.

En esa línea Trump advirtió que en EE.UU., "las FF.AA. están más fuertes que nunca" y aludiendo a "los líderes, al pueblo iraní", planteó que "queremos que tengan un gran futuro" y dijo que EE.UU. quiere contribuir en dicha situación.