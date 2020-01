[VIDEO] Hincha captado dando un beso a su acompañante: “Ya destruyeron mi relación ¿Qué más quieren?”

El fin de semana se viralizó el video de un hincha del club ecuatoriano SC Barcelona, dándole un beso a su acompañante en el partido ante Delfín. En ese momento el sujeto tuvo una curiosa reacción por lo que muchos se cuestionaron una posible infidelidad, lo cual fue abordardo por el mismo hincha a través de sus redes sociales.

“La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", publicó en su cuenta de Facebook.

De igual modo, aclaró que en ningún momento quiso besar a su amiga y que en el video no se ve ningún beso. “No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos”, dijo en la publicación.