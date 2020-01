Alicia Keys y Boyz II Men homenajearon a Kobe Bryant en los Grammy: "Todos sentimos una tristeza demencial"

Alicia Keys protagonizó en la noche de este domingo uno de los momentos más emocionantes de los Grammy al recordar al jugador de baloncesto Kobe Bryant, muerto unas horas antes.

"Es la noche más grande de la música para celebrar a los artistas que lo mejor lo hacen, pero para ser sincera con vosotros, todos sentimos una tristeza demencial ahora mismo", dijo Alicia, presentadora de la gala celebrada en el Staples Center de Los Ángeles.

Y añadió, haciendo referencia a estar en el pabellón de los Lakers, donde jugó la estrella de la NBA durnate veinte años: "Hoy Los Ángeles, América y el mundo entero han perdido a un héroe. Y estamos todos literalmente aquí en la casa que Kobe Bryant construyó".

Acto seguido, Keys y Boyz II Men cantaron a capela el éxito de 1991 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday' en un momento de respetuoso silencio. "Nunca imaginamos en un millón de años que tendríamos que empezar el espectáculo así", remató la cantante.